Україні потрібно більше боєприпасів, щоб прорвати лінію оборони росіян, – Резніков

"Це не війна між маленькою радянською армією та більшою радянською армією. Це дві різні армії", - зазначив міністр.

Україна цінує ініціативу Естонії, зокрема її міністра оборони Ханно Певкура, щодо збільшення постачання боєприпасів.

Про це в інтерв'ю естонському виданню ERR заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Ми повинні захищатися від росіян, стримувати їх, особливо на східному фронті. Потім переходимо в контратаку. Це означає, що нам потрібно більше боєприпасів, щоб прорвати їх лінію оборони", - сказав Резніков.

За його словами, усі проєкти, які стали частиною підвищення ефективності та боєздатності нашої держави, розпочалися "під керівництвом одного міністра чи однієї країни".

"Наприклад, план передати нам артилерійські системи калібру 155 мм виходив із США. Пожертвування танків ініціювали наші друзі в Польщі. Британці, американці та німці тоді придумали план. У цьому випадку це справді була ініціатива наших естонських друзів, братів, коли вони вперше виголосили ці важливі речення: "Україні потрібно більше зброї. Україні потрібно більше боєприпасів. Ми можемо це зробити, озброїти їх за допомогою європейських країн". Так завдяки лобістській роботі Естонії народилася ця ініціатива", - підкреслив глава українського Міноборони.

Відповідаючи на запитання, чому Україна використовує від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів на добу, а Росія – 20 тисяч снарядів Росії, Олексій Резніков зазначив, що у росіян "на складах стало більше боєприпасів".

"Ми ж повинні думати про правильне використання наших боєприпасів. Ми також використовуємо гармати стандарту НАТО, такі як калібр 155. Це означає, що ці гарматні системи точніші. Ми можемо використовувати їх більш конкретно. Використовуємо два снаряди замість десяти. Це не війна між маленькою радянською армією та більшою радянською армією. Це дві різні армії. Ми більш креативні з більш сучасним обладнанням і мисленням. Тому ми намагаємося використовувати менше боєприпасів", - пояснив міністр.

Глава Міноборони також висловив упевненість, що у партнерів України є промисловість і ресурси, щоб наростити виробництво снарядів для України.

"Я впевнений, що у Заходу є ресурси. У них є промисловість. Їм потрібно запустити виробництво. Вони повинні наказати своїй промисловості почати виробництво боєприпасів, тому що це дуже важливо для війни", – сказав Резніков.

Він наголосив, що Україна бореться за європейські цінності. "Ми є східним щитом Європи і НАТО. Ми де-факто вже є країною НАТО, тому що велика частина нашої амуніції та зброї з країн НАТО. Зросла здатність до співпраці з країнами НАТО. Я сподіваюся, що найближчим часом буде рішення країн НАТО запросити нас до НАТО", - зазначив міністр.

Нагадаємо, наприкінці лютого міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав Євросоюз зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України для запуску промислового виробництва, замість того, щоб відправляти наявні запаси.

23 березня лідери Європейського Союзу схвалили план спільних закупівель мільйона боєприпасів для України протягом наступних 12 місяців.