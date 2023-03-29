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Росіяни обстріляли Куп'янський район Харківщини, є потерпілі

Стан однієї жінки – важкий.

Росіяни обстріляли Куп'янський район Харківщини, є потерпілі
Фото ілюстративне
Фото: Медіацентр Україна

29 березня росіяни обстріляли Куп'янський район Харківщини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, у селі Подоли під ворожий обстріл потрапили троє цивільних жінок 70, 69 та 68 років.

"Вони всі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями. Стан одної жінки – важкий. Інші у середньому стані". - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні РФ вдарила ракетами по місту Богодухів. Отримав поранення 62-річний чоловік.

Сьогодні рашисти обстріляли Берислав на Херсонщині. Теж є потерпілий.

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