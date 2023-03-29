Росіяни обстріляли Куп'янський район Харківщини, є потерпілі

29 березня росіяни обстріляли Куп'янський район Харківщини.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у селі Подоли під ворожий обстріл потрапили троє цивільних жінок 70, 69 та 68 років.
"Вони всі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями. Стан одної жінки – важкий. Інші у середньому стані". - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, напередодні РФ вдарила ракетами по місту Богодухів. Отримав поранення 62-річний чоловік.
Сьогодні рашисти обстріляли Берислав на Херсонщині. Теж є потерпілий.