Партнери України підтримують ідею контрнаступу, – Резніков

Партнери України цілком свідомо підтримують ідею контрнаступу не тільки на політичному рівні, а й на рівні військовому.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю польській "Газеті Виборчій".

"Генерали армії НАТО знають наші плани і вірять у реальність їх реалізації. Для цього нам потрібно бронетранспортери, танки, боєприпаси і підготовлені екіпажі. І сьогодні на полігонах Польщі, Словаччини, Німеччини, Франції, Великої Британії та країн Балтії триває навчання наших військових. У цьому також беруть участь інші країни, які посилають своїх інструкторів, наприклад, скандинавські країни чи Канада. Навчання на сучасних системах озброєння проводиться ретельно продумано, відповідно до досвіду наших партнерів. Війна триває на нашій землі, і наші військові знають усі нюанси та умови місцевості, знають, куди завдати удару. Ми також знаємо операційну модель і тактику росіян. І ми постійно змінюємося, до чого вони не готові – не знають, чого від нас чекати", – сказав Резніков.

На думку міністра, українські сили тиснутимуть на кількох ділянках фронту, але напрямки контрнаступу, інтенсивність і час визначатиме Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Зараз весняний ґрунт в’язкий, колісна техніка не проїде. Тому треба чекати. Мотивація до звільнення територій є дуже сильною. Цього чекає нація, очікують і наші партнери. І ще один фактор – росіяни теж вірили, що ми підемо в контрнаступ, і вони цього бояться. Вони готують укріплення та лінії оборони. Навіть у Криму утворили три кільця оборони півострова, будують укріплення на південних пляжах. Це означає, що вони розпорошують свої оборонні ресурси, їх суспільство бачить, що так звана «спецоперація» проходить не за планом. Їх моральний дух падає, вони вже визнають поразку", – додав міністр.

Раніше Резніков заявив, що український контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками. Він підсумував, що в цьому році будуть дуже позитивні зміни для України. Зокрема, у вигляді звільнених від окупації територій.