Замороження конфлікту – це нереальний сценарій, – Резніков

Замороження війни з Російською Федерацією не є зараз реальним сценарієм.

Про це в інтерв’ю Gazeta Wyborcza заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«У 2015 році сучасної української армії фактично не було. З іншого боку, в Європі ми мали потужну позицію канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда. Вони – і вся Європа – жили в парадигмі «не провокувати Росію». Ця парадигма була особливо очевидною під час саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році. Тоді був реальний шанс у нас і у Грузії вступити до НАТО, США це підтримували, проте канцлерка Меркель була категорично проти, оскільки вважала, що не варто провокувати Кремль. Вони залишили нам «відкриті двері». Як каже президент Зеленський, «двері відкриті, але де їх знайти? Наслідком такого вагання стала російська війна проти Грузії, і у 2014 році – захоплення Криму, без реакції світу. Американці тоді не хотіли втручатися. З’явився «нормандський формат», який породив «мінські угоди». Українці також не були готові до війни, і, здавалося, краще було домовитися про мир, тим більше, що були серйозні гаранти», - сказав міністр.

На думку Резнікова, сьогодні можна сказати, що світ розуміє ситуацію, що склалася.

«У нас новий канцлер Німеччини, новий президент Франції. Країни Балтії та Польща добре розуміють загрозу. Якщо Україна впаде, то російські танки рано чи пізно підуть на Варшаву, Вільнюс, Таллінн, Ригу. І я думаю, що в кремлівських головах плани ще більш далекосяжні. Але українці на це не погодяться, ми будемо боротися. Подивіться останні опитування громадської думки. По-перше, маємо найвищу в історії підтримку членства в НАТО, найвищий рівень підтримки звільнення всіх наших територій. Я розмовляю з міністрами інших країн і вони також хочуть нашої перемоги. І якби ми зараз сідали за стіл переговорів з ворогом, вони теж вважали б це зрадою. Переговори можливі за умови виведення усіх російських військ з України, а далі можливі перемовини про те, які будуть гарантії, які будуть сплачені репарації і коли повернуть наших дітей, яких вивезли в Росію", - додав очільник Міноборони.

Нагадаємо, що топдипломат Китаю Ван І закликав Європу відіграти роль у підтримці мирних переговорів між Україною та Росією.