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Росіяни обстріляли Білопольську громаду на Сумщині

Окупанти обстрілювали Сумщину зіномету та АГС.

Росіяни обстріляли Білопольську громаду на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 3 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Білопольську громаду Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни тричі обстрілювали Білопольську громаду. Загалом було здійснено 100 пострілів з АГС та 14 з міномету.

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На щастя, минулося без наслідків.

Зазначається, що наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. 

Поблизу кордону не виявлено формування ворожих наступальних угруповань.

Нагадаємо, у понеділок, 3 квітня, російські окупанти обстріляли Авдіївку у Донецькій області. Одна людина загинула, одна дістала поранень.

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