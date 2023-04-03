Росіяни обстріляли Білопольську громаду на Сумщині

Сьогодні, 3 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Білопольську громаду Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни тричі обстрілювали Білопольську громаду. Загалом було здійснено 100 пострілів з АГС та 14 з міномету.

На щастя, минулося без наслідків.

Зазначається, що наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована.

Поблизу кордону не виявлено формування ворожих наступальних угруповань.

Нагадаємо, у понеділок, 3 квітня, російські окупанти обстріляли Авдіївку у Донецькій області. Одна людина загинула, одна дістала поранень.