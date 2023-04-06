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Мобільний додаток від Харківського ЛітМузею потрапив у п’ятірку лідерів Webby Awards

У змаганні брали участь такі гіганти інтертейменту як HBO, Netflix, Google, Apple TV.

Мобільний додаток від Харківського ЛітМузею потрапив у п’ятірку лідерів Webby Awards
Фото: скрін презентації

Онлайн платформа “Віртуальний ЛітМузей” (мобільний додаток від Харківського ЛітМузею) потрапила у пʼятірку найкращих в світі застосунків у категорії "Додатки, децентралізовані додатки та програмне забезпечення – мистецтво, культура та події" (Apps, dApps and Software – Art, Culture, and Events) премії Webby Awards. Про це повідомила пресслужба музею.

"Віртуальний ЛітМузей" змагався за місце в п‘ятірці номінантів з майже 14 тис. інших претендентів, серед яких були проєкти HBO, Netflix, Google, Apple TV. Серед інших лідерів – застосунок Smartify Філадельфійського музею мистецтв, інтерактивна платформа мистецьких видань Kaleido, додаток Portrait Play Гонконзького музею мистецтв та застосунок Eine Stadt Wird Bunt від Музею історії Гамбурга.

Додаток від Харківського ЛітМузею претендує на дві нагороди: Webby Award, переможця якої визначають представники Міжнародної академії цифрових мистецтв і наук, та Webby People’s Voice Award, де переможця визначить голосування

Фото: скрін презентації

Фото: скрін презентації

“Віртуальний ЛітМузей” – проєкт співробітниці Харківського ЛітМузею Лідії Калашникової. Над створенням віртуальної платформи працювала команда харківських IT-фахівців та візуалізаторів під керівництвом Олексія Булата, за підтримки УКФ.

Премія Webby Awards (Webbys) – нагорода за досягнення в Інтернеті, яка щорічно вручається Міжнародною академією цифрових мистецтв і наук. Журі складається з понад трьох тисяч галузевих експертів та технологічних новаторів. Категорії, в яких змагаються претенденти на номінацію, включають вебсайти, рекламу та ЗМІ, онлайн-фільми та відео, мобільні сайти та програми, соціальні мережі.

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