Книжковий Арсенал 2023 оголосив дати фестивалю

Як і в попередні роки, Книжковий Арсенал складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку з відповідними тематичними секціями.

11-й Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал оголосив дати. Цьогоріч він триватиме з 22 червня по 25 червня.

Про це повідомляє “Українська правда”.

"Наша команда пропрацювала декілька сценаріїв, шукаючи рішення про формат проведення фестивалю в умовах воєнного стану. Формат, який ми пропонуємо, має на меті представити нашим відвідувачам широку інклюзивну лінійку книг від максимального кола українських видавництв", - заявила директорка фестивалю Книжковий Арсенал Юлія Козловець.

Але в 2023-му книжковий ярмарок буде організований в інший спосіб: операторами продажу книжок на фестивалі будуть не окремі видавництва, а локальні київські книгарні:

книгарня "Сенс" представить секцію "Нонфікшн" ,

, книгарня "Книжковий Лев" – секцію "Художня література" ,

, книгарня "Закапелок" – секції "Дитяча література", "Комікси та графічні романи".

Оператором секції "Арткнига" стане Довженко-Центр в рамках міжінституційного партнерства з Мистецьким арсеналом.

"Залучення до співпраці локальних незалежних книгарень, сподіваюся, дозволить нам звернути увагу на важливість саме цієї ланки на шляху книжки від автора до читача: такі книгарні, кожна зі своїм власним обличчям, підходом до клієнта, культурою побудови здорових бізнес-відносин із видавцями та стратегією розвитку місцевих локальних спільнот навколо себе заслуговують на більшу помітність", - пояснює Козловець.

У секції "Воєнна література" буде представлена добірка видань, створених ветеранами війни, учасниками бойових дій, членами їхніх сімей, книги про війну, видані після 2014 року.

Над програмною частиною фестивалю будуть працювати запрошені куратори. Наразі організатори оголосили про заплановані 50 подій у межах фокус-теми, основної літературної програми, програми для дітей та підлітків. Вони відбуватимуться на трьох сценах, а сам Книжковий Арсенал відбуватиметься у лівому крилі першого поверху Старого арсеналу.

Зазначається, що Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал – щорічний проєкт Мистецького арсеналу. Вперше відбувся у 2011 році. Відтоді гостями міжнародної програми фестивалю стали майже пів тисячі відомих міжнародних авторів з понад пів сотні країн. Щороку близько 200 українських видавництв презентують свої видання на виставці-ярмарку.

У березні 2019 року Книжковий Арсенал визнали найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку.

У 2022 році фестиваль було скасовано у зв’язку з повномасштабною війною Росії в Україні. Однак у січні 2023 року організатори фестивалю назвали переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2022".

Нагадаємо, в процесі дерусифікації з українських бібліотек вилучили мільйони книжок.