Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли 70% культурних закладів Донеччини, - Ткаченко

Попри це, працівники культури на Донеччині продовжують свою роботу. 

Окупанти обстріляли 70% культурних закладів Донеччини, - Ткаченко
Фото: Олександр Ткаченко

Росіяни спеціально обстрілюють культурні установи на території Донецької області.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

“З 1000 культурних установ Донецької області понад 700 пошкоджені або зруйновані. Ворог знає куди влучати і робить це навмисно”, - наголосив міністр.  

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він розповів, що перед міністерством стоїть, зокрема, завдання оновлення бібліотечного фонду українською літературою.

Ткаченко зауважив, що відродження культурного життя має бути одним з пріоритетів відбудови країни.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення РФ окупанти зруйнували сотні храмів і молитовних будинків у Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також