Окупанти обстріляли 70% культурних закладів Донеччини, - Ткаченко

Попри це, працівники культури на Донеччині продовжують свою роботу.

Росіяни спеціально обстрілюють культурні установи на території Донецької області.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

“З 1000 культурних установ Донецької області понад 700 пошкоджені або зруйновані. Ворог знає куди влучати і робить це навмисно”, - наголосив міністр.

Він розповів, що перед міністерством стоїть, зокрема, завдання оновлення бібліотечного фонду українською літературою.

Ткаченко зауважив, що відродження культурного життя має бути одним з пріоритетів відбудови країни.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення РФ окупанти зруйнували сотні храмів і молитовних будинків у Україні.