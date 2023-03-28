У Чорному морі зросла мінна небезпека

З початку року у прибережну зону винесло приблизно 20 мін.

Штормова погода у Чорному морі призвела до збільшення мінної небезпеки.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Хвилями може винести небезпечні предмети вздовж всієї берегової лінії. За даними командування, з початку 2023 року у прибережну зону Одеської, Миколаївської областей та Грузії море винесло приблизно 20 мін.

"Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування. На щастя, цього року постраждалих не було, але влітку такі випадки ймовірні", - сказано в повідомленні.

У лютому повідомлялось, що в Україні буде створено центр гуманітарного розмінування. Він виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування.