У Чорному морі зросла мінна небезпека

Штормова погода у Чорному морі призвела до збільшення мінної небезпеки.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Хвилями може винести небезпечні предмети вздовж всієї берегової лінії. За даними командування, з початку 2023 року у прибережну зону Одеської, Миколаївської областей та Грузії море винесло приблизно 20 мін.
"Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування. На щастя, цього року постраждалих не було, але влітку такі випадки ймовірні", - сказано в повідомленні.
У лютому повідомлялось, що в Україні буде створено центр гуманітарного розмінування. Він виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування.