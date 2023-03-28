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У Чорному морі зросла мінна небезпека

З початку року у прибережну зону винесло приблизно 20 мін.

У Чорному морі зросла мінна небезпека
Фото: Думская

Штормова погода у Чорному морі призвела до збільшення мінної небезпеки. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Хвилями може винести небезпечні предмети вздовж всієї берегової лінії. За даними командування, з початку 2023 року у прибережну зону Одеської, Миколаївської областей та Грузії море винесло приблизно 20 мін.

"Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування. На щастя, цього року постраждалих не було, але влітку такі випадки ймовірні", - сказано в повідомленні.

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У лютому повідомлялось, що в Україні буде створено центр гуманітарного розмінування. Він виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування.

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