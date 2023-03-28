Болгарія може передати Україні велику кількість боєприпасів, - ЗМІ

Болгарські боєприпаси для України можуть вплинути на хід війни.

Колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв повідомив, що його країна через посередників, швидше за все, продасть велику кількість боєприпасів Україні.

Про це повідомляє EURACTIV.

Зазначається, що Міноборони Болгарії передасть державному військовому заводу ВМЗ старі боєприпаси на суму майже 175 млн євро. Натомість воно отримає нові боєприпаси.

“Це найбільше переозброєння сухопутних військ Болгарії в новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів – сотні тисяч. Є колосальний ріст цін на боєприпаси, і ВМЗ продаватиме ці боєприпаси через посередників в Україну”, – додав колишній міністр.

На його думку, така кількість боєприпасів може переломити хід війни на окремих напрямках на українському фронті.

Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського зразка, зокрема для танків та гаубиць. Також на складах є протитанкові гранатомети, радянські реактивні системи залпового вогню, автомати АК-47 тощо.

Також міністр оборони Дімітар Стоянов прокоментував, що схема з ВМЗ була узгоджена “з метою поновлення військових запасів” для армії. А надання боєприпасів Україні є частиною рішення Національних зборів.

Наразі президент Болгарії виступив проти продажу Україні болгарських боєприпасів. В результаті Болгарія разом з Ірландією, Латвією та Словенією не підтвердила участь у загальній закупівлі боєприпасів.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес схвалила приєднання країни до проєкту спільного придбання боєприпасів для України в рамках Європейського Союзу.