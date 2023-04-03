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Український фільм “Памфір” зібрав вже більше 6 млн гривень

Фільм переглянули вже майже 45 тисяч глядачів.

Український фільм “Памфір” зібрав вже більше 6 млн гривень
Фото: Скріншот з фільму

За другий прокатний вікенд фільму "Памфір" касові збори склали більше 6 млн гривень.

Про це повідомило Держкіно України.

“Результати другого прокатного вікенду фільму "Pamfir": касові збори склали 6 673 208 грн, а покази сумарно відвідали 44 912 глядачів”, - йдеться у повідомленні. 

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У Держкіно нагадали, що покази стрічки “Памфір” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука продовжуються і далі. 

У кіно показана історія про родинні цінності, захист власних кордонів, безумовну любов та її наслідки.

Нагадаємо, за три тижні на мультфільм “Мавка. Лісова пісня” було продано більше 640 тисяч квитків. Мультфільм став найкасовішим українським фільмом за часи незалежності.

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