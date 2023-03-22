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Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” став найкасовішим українським фільмом за часи незалежності

Мультфільм продовжує перебувати у прокаті.

Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” став найкасовішим українським фільмом за часи незалежності

За три тижні на мультфільм “Мавка. Лісова пісня” було продано більше 640 тисяч квитків.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

“За три вікенди в українському прокаті на мультфільм було продано 642 671 квитків”, - йдеться у повідомленні.

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Державне агентство України з питань кіно зазначило, що бокс-офіс склав 81 848 415 гривень.

Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” було створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Фото: Державне агентство України з питань кіно

Раніше повідомлялось, що мультфільм “Мавка. Лісова пісня” за перший прокатний вікенд зібрав майже 25 млн гривень. За цей час його переглянули майже 190 тисяч глядачів.

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