Уряд підтримав законопроєкт, який запобігає прихованій ліквідації музеїв через механізм їхньої реорганізації.

Документ розробило Міністерство культури та інформаційної політики України. Проєкт затверджує новий порядок використання музейних зібрань при реорганізації музеїв державної і комунальної форм власності.

“За умов дії чинної норми існувала загроза втрати Музейного Фонду України, що в умовах відродження інтересу до історії свого народу та країни, підвищення соціальної значущості і затребуваності величезних колекцій музеїв, є не припустимим”, – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

У Мінкультури ліквідували законодавчу прогалину і у разі реорганізації музеїв державної та комунальної форм власності, буде використовуватися такий самий порядок подальшого використання їхніх музейних зібрань, як і при ліквідації музею.

Нагадаємо, у Мінкультури заявили, що на повернення вкрадених окупантами предметів мистецтва можуть піти роки, якщо не десятиліття.

Станом на початок 2023 року було відомо, що російська армія зруйнувала в Україні 22 музеї та галереї та пошкоджила – 41. Більшість з них припадає на Донецьку та Харківську області.