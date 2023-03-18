Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Головне за день. П'ятниця, 17 березня
Головне за день. П'ятниця, 17 березня
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
880 окупантів і п’ять танків: Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу
880 окупантів і п’ять танків: Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
ГоловнаКультура

Уряд підтримав законопроєкт, який запобігає прихованій ліквідації музеїв

Проєкт затверджує новий порядок використання музейних зібрань при реорганізації музеїв державної і комунальної форм власності.

Уряд підтримав законопроєкт, який запобігає прихованій ліквідації музеїв
Краєзнавчий музей в Охтирці на Сумщині
Фото: Вікі/Posterrr

Уряд підтримав законопроєкт, який запобігає прихованій ліквідації музеїв через механізм їхньої реорганізації.

Документ розробило Міністерство культури та інформаційної політики України. Проєкт затверджує новий порядок використання музейних зібрань при реорганізації музеїв державної і комунальної форм власності.

“За умов дії чинної норми існувала загроза втрати Музейного Фонду України, що в умовах відродження інтересу до історії свого народу та країни, підвищення соціальної значущості і затребуваності величезних колекцій музеїв, є не припустимим”, – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.  

У Мінкультури ліквідували законодавчу прогалину і у разі реорганізації музеїв державної та комунальної форм власності, буде використовуватися такий самий порядок подальшого використання їхніх музейних зібрань, як і при ліквідації музею.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, у Мінкультури заявили, що на повернення вкрадених окупантами предметів мистецтва можуть піти роки, якщо не десятиліття.

Станом на початок 2023 року було відомо, що російська армія зруйнувала в Україні 22 музеї та галереї та пошкоджила – 41. Більшість з них припадає на Донецьку та Харківську області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також