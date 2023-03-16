Члени Шевченківського комітету заявили про складання повноважень

Члени Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка висловили свою незгоду щодо введення нових номінацій, критеріїв до чинного на сьогодні Положення премії в прискореному порядку і заявили про складання своїх повноважень.

Про це йдеться у заяві членів Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка, оприлюдненій 16 березня.

“Ми працюємо в засадничих інституційних рамках, де визначальними були і є прозорість та сталість правил, передбачених Положенням, і культурна цінність Національної премії імені Тараса Шевченка. Цю позицію ми донесли до Офісу Президента та МКІП. У нинішніх обставинах, коли нас поставили перед наміром змінити правила Положення Національної премії імені Тараса Шевченка ad hoc, додати нові номінації та пришвидшити процедуру відбору, члени Комітету не бачать можливості продовжувати роботу – і складають свої повноваження", – заявила журналістка і письменниця Ірина Славінська.

Члени комітету зазначили, що така пропозиція застала їх зненацька.

“Нас, як і багатьох із вас, застала зненацька пропозиція про доповнення Премії новою номінацією, а фактично – паралельним конкурсом. Ми згодні з тим, що потрібно відзначати значущі твори, створені не тільки після 2014 року, але й після 24 лютого 2022 року, а також не проминати активну участь митців і діячів культури у наближенні Перемоги. Проте ми висловлюємо свою незгоду з тим, щоби вводити нові номінації, критерії чи будь-які інші зміни до існуючого на сьогодні Положення щодо Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року в прискореному порядку”, – йдеться у заяві.

Такі зміни, на думку членів Шевченківського комітету, мають вигляд непродуманих і деструктивних.

“На сьогодні, коли вже визначені переможці, коли країна чекає Указ і оголошення імен справедливо та за всіма процедурами обраних лауреатів Премії 2023 року, такі зміни мають вигляд непродуманих і деструктивних. Це підриває прозорість та виваженість процедур, пункти Положення та вагу Премії як стабільної і авторитетної інституції з чітким алгоритмом роботи. Поява нових номінацій або інші несподівані зміни в Положенні до нагородження вже визначених переможців підважує довіру до Премії як найвищої відзнаки за твори літератури та мистецтва в незалежній Україні”, – йдеться у заяві.

Особливо члени комітету наголошують, що цьогорічні лауреати, визначені внаслідок голосування 15 лютого 2023 року, “були обрані у легітимний спосіб, без порушень букви і духу Премії, з дотриманням чинного Положення”.

“Їхні твори та професійні заслуги відповідають високим стандартам головної державної премії в сфері культури. На наше переконання, цей вибір має бути зафіксований відповідним президентським Указом, який, згідно з Положенням, оприлюднюється в установленому порядку, як правило, до 9 березня року присудження Національної премії. Окрім недовіри до самої Премії як інституції, відкладення Указу також можна сприймати як недовіру до Комітету як експертної спільноти”, – йдеться у заяві.

Щодо закидів в бік Комітету, його члени нагадують, що вони обирали переможців лише серед уже номінованих на премію творів та авторів. За словами авторів заяви, положення передбачає, що номінувати твори на здобуття премії можуть будь-які культурні інституції, а також члени Комітету та експерти Комітету. Член Комітету, експерт, культурна інституція можуть внести пропозицію щодо участі твору у конкурсі лише в одній номінації. Тож основний масив творів, які розглядаються під час конкурсу, великою мірою залежить саме від активності культурних інституцій.

Також члени Шевченківського комітету звернули увагу й на часовий проміжок, зазначений у Положенні: номінованими можуть бути твори, оприлюднені протягом останніх п’яти років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.

Водночас автори заяви зауважують, що ставляться з повним розумінням до ідеї запровадити особливу відзнаку для мистецьких творів, створених після 24 лютого 2022 лютого, аби відзначити їхній внесок у Перемогу. Члени комітету вважають важливою цю пропозицію, що потребує ретельного продумування і планування, зокрема щодо критеріїв, процедур висунення та відбору. Йдеться передусім про окреслення прозорого і справедливого алгоритму майбутньої відзнаки, йдеться у заяві.

“Ми, як члени Шевченківського Комітету, вважаємо, що цей процес має відбуватися так, щоби не зашкодити існуванню та репутації Національної премії України імені Тараса Шевченка. Можливо, ініціаторам такої відзнаки доречно думати про цілком нову премію, що відповідала би заявленій меті. Інший варіант – обговорити внесення відповідних змін і нових номінацій у Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка до початку висунення творів на премію 2024 року”, – йдеться у заяві.

Крім того, члени комітету зауважили, що строк повноважень нинішнього складу комітету становить три роки та закінчився з врученням премії 2022 року. Проте члени комітету з огляду на організаційні виклики воєнного стану, погодилися на пропозицію, оформлену в Указі Президента України №770/2022 про те, що Комітет у чинному складі продовжить працювати під час воєнного стану та протягом двох місяців після його припинення чи скасування.

Заяву підписали: Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Алла Мазур, Люба Морозова, Віктор Плоскіна, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Євгеній Стасіневич.

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Макаров повідомив про рішення скласти повноваження голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка. Однією з причин такого рішення стало те, що його ініціативу про додаткову премію “За внесок у перемогу” дехто сприйняв як політичну спекуляцію.

10 березня голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров повідомив, що Шевченківську премію не присудили за традицією 9 березня через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом "За внесок у перемогу". Відтак, за його словами, переможці додаткового конкурсу разом із цьогорічними переможцями третього туру, вже визначеними комітетом премії 15 лютого, будуть оголошені всі разом 22 травня, у день перепоховання Шевченка.

Лауреатів Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив 11 березня.