Андрій Курков увійшов до лонг-листа Букерівської премії

14 березня Міжнародна Букерівська премія оголосила довгий список творів, що претендують на нагороду в 2023 році. До списку увійшло 13 книг, одна з них – "Львівська гастроль Джиммі Хендрікса" Андрія Куркова у перекладі Рубена Вуллі. Про це повідомляє пресслужба премії.
На сайті премії роман Куркова назвали "пронизаним унікальним брендом чорного гумору та горілчаного магічного реалізму" та "ніжним портретом одного з найбільш інтригуючих міст світу".
Андрія Куркова назвали "одним з найвідоміших українських письменників, який пообіцяв більше не писати російською мовою".
До довгого списку премії увійшли такі твори:
Jimi Hendrix Live in Lviv ("Львівська гастроль Джиммі Хендрікса") Андрія Куркова, переклад - Рубен Вуллі
Ninth Building ("Дев'ята будівля") Цзоу Цзінчжі, переклад - Джеремі Тіанг
A System So Magnificent It Is Blinding ("Система настільки чудова, що засліплює") Аманди Свенссон, переклад - Нікола Смоллі
Still Born ("Все ще народжений") Гвадалупе Неттель, переклад - Розалінд Гарві
Pyre ("Вогнище") Перумал Муруган, переклад - Аніруддхан Васудеван
While We Were Dreaming ("Поки ми мріяли") Клеменс Маєр, переклад - Кеті Дербішир
The Birthday Party ("Вечірка в День народження") Лоран Мовінье, переклад - Даніель Левін Бекер
Is Mother Dead ("Мати мертва") Вігдіс Герт, переклад - Шарлотта Барслунд
Standing Heavy ("Важко втомлюючи") GauZ', переклад - Френк Вінн
Time Shelter ("Притулок часу") Георгі Господінов, переклад – Анджела Родель
The Gospel According to the New World ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде, переклад - Річард Філкокс
Whale ("Кіт") Чон Мен Кван, переклад - Чі Янг Кім
Boulder ("Валун") Єва Бальтасар, переклад - Джулія Санчес.
Лонг-лист обрало професійне журі (французько-марокканська письменниця Лейли Слімані, професор-славіста, один із провідних британських літературних перекладачів з української Уям Блекер, малайзійський письменник Тан Тван Енг, штатна авторка й критикиня New Yorker Парул Сегал та літературний редактор Financial Times Фредерік Штудеманн).
Шорт-лист із шести книжок оголосять 18 квітня, а переможця - на церемонії в лондонському Sky Garden 23 травня 2023 року.
Нагадаємо, Сергій Жадан презентував у Нью-Йорку джаз-мюзикл про Харків.