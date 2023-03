Андрій Курков увійшов до лонг-листа Букерівської премії

14 березня Міжнародна Букерівська премія оголосила довгий список творів, що претендують на нагороду в 2023 році. До списку увійшло 13 книг, одна з них – "Львівська гастроль Джиммі Хендрікса" Андрія Куркова у перекладі Рубена Вуллі. Про це повідомляє пресслужба премії.

На сайті премії роман Куркова назвали "пронизаним унікальним брендом чорного гумору та горілчаного магічного реалізму" та "ніжним портретом одного з найбільш інтригуючих міст світу".

Андрія Куркова назвали "одним з найвідоміших українських письменників, який пообіцяв більше не писати російською мовою".

До довгого списку премії увійшли такі твори:

Jimi Hendrix Live in Lviv ("Львівська гастроль Джиммі Хендрікса") Андрія Куркова, переклад - Рубен Вуллі

Ninth Building ("Дев'ята будівля") Цзоу Цзінчжі, переклад - Джеремі Тіанг

A System So Magnificent It Is Blinding ("Система настільки чудова, що засліплює") Аманди Свенссон, переклад - Нікола Смоллі

Still Born ("Все ще народжений") Гвадалупе Неттель, переклад - Розалінд Гарві

Pyre ("Вогнище") Перумал Муруган, переклад - Аніруддхан Васудеван

While We Were Dreaming ("Поки ми мріяли") Клеменс Маєр, переклад - Кеті Дербішир

The Birthday Party ("Вечірка в День народження") Лоран Мовінье, переклад - Даніель Левін Бекер

Is Mother Dead ("Мати мертва") Вігдіс Герт, переклад - Шарлотта Барслунд

Standing Heavy ("Важко втомлюючи") GauZ', переклад - Френк Вінн

Time Shelter ("Притулок часу") Георгі Господінов, переклад – Анджела Родель

The Gospel According to the New World ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде, переклад - Річард Філкокс

Whale ("Кіт") Чон Мен Кван, переклад - Чі Янг Кім

Boulder ("Валун") Єва Бальтасар, переклад - Джулія Санчес.

Лонг-лист обрало професійне журі (французько-марокканська письменниця Лейли Слімані, професор-славіста, один із провідних британських літературних перекладачів з української Уям Блекер, малайзійський письменник Тан Тван Енг, штатна авторка й критикиня New Yorker Парул Сегал та літературний редактор Financial Times Фредерік Штудеманн).

Шорт-лист із шести книжок оголосять 18 квітня, а переможця - на церемонії в лондонському Sky Garden 23 травня 2023 року.

