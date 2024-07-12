«Жали, дзижчи, кусай» Анне Свердруп-Тіґесон. Уривок із книги

Нещодавно у видавництві Бородатий Тамарин вийшла захоплива і дотепна книжка «Жали, дзижчи, кусай», яка наближає нас до крихітних комашок, без яких життя на Планеті просто неможливе.

Перші комахи з’явилися на світ приблизно 479 млн років тому, тобто існують вони значно довше, ніж люди. Певно, простіше зазначити, що комахи були свідками появи й вимирання динозаврів.

У комп’ютері, хрестильній купелі, шлунковому соці, ніздрях моржа і навіть під кригою замерзлих морів – комахи живуть буквально всюди. На кожну людину на Землі припадає понад 200 мільйонів крихітних істот, які жалять, дзижчать, кусають. А також запилюють квіти какао, кави, мигдалю, підтримують чистоту на Землі і виконують ще багато різних важливих завдань.

Крихітна товаришка шоколаду

Шоколад ми обожнюємо! Його споживання у світі постійно збільшується. Самі тільки британці з’їдають понад 8 кг за рік (на особу). Водночас виробники застерігають про можливий дефіцит уже в найближчому майбутньому, посилаючись на такі глобальні причини, як зміна клімату й зростання рівня споживання в Індії та Китаї. Але насправді доступність шоколаду визначає один крихітний фактор, про який усі мовчать, – дрібний комарик, менший за вушко голки. Без друзів і без офіційної назви. Та, мабуть, нелегко знайти друзів, коли ти завбільшки з макове зерня, а вся твоя рідня – зухвалі кровопивці. Йдеться про комарика з родини мокреців (Ceratopogonidae) – крихітних комашок, яких у США називають no-see-ums – невидимками. Їхні родичі проникають через москітну сітку, залазять у вуха та за окуляри й не можуть устояти перед кількома краплями теплої крові.

Утім, ця крихітна комаха майже самотужки тягне на собі відповідальність за ваше вкрите шоколадом печиво, шоколадний батончик, який ви берете із собою в похід, і чашку какао, яка зігріває вас холодного зимового дня. Шоколадний комарик – представниця мокреців, яка мешкає в тропічних лісах, – відмовилася від крові, щоб усе життя повзати туди-сюди по квітках какао.

Гарні квіти какао, які ростуть просто зі стовбура дерева, мають складну будову. Мало хто з комах хоче напружуватись – та й має достатньо маленькі розміри, – щоб залізти у квітку какао й запилити її. І шоколадний комарик – один з тих небагатьох.

Та в де́рева какао й шоколадного комарика складна любов. Запиляти квіти пилком з того самого дерева не можна – ні, тільки із сусіднього. Візьміть до уваги, що наш новий товариш-комариш погано літає й насилу може донести на собі вдосталь пилку для однієї квітки, а самі квіти какао живуть лише день-два й опадають, – і вам стане ясно, чому ці стосунки так тяжко даються.

На додаток шоколадний комарик досить вимогливий до житлових умов: йому потрібні тінь і висока вологість, а ще – шар гнилого листя на підлозі в «дитячій кімнаті». Усе тому, що його личинки розвиваються у вологому компості підстилки тропічного лісу.

Тож, зрештою, у такий спосіб багато какао не отримаєш – тим паче коли дерева вирощують на відкритих плантаціях, де надто сухо й мало тіні, як на смак мошки. Тільки три з тисячі квіток какао на плантації успішно запилюються і стають зрілими плодами. Какао-бобів, які в середньому можна зібрати з одного дерева за 25 років його життя, вистачить на виробництво лише 5 кг шоколаду.

Якщо перевести в зрозумілішу валюту, на виготовлення, наприклад, одного шоколадного батончика KitKat знадобиться тримісячний урожай одного дерева какао. І тяжка робота натовпу працьовитих шоколадних комариків для запилення.

Повитуха для марципана

Рецепт марципана простий: подрібнений мигдаль навпереміш із цукровою пудрою і трохи яєчного білка, щоб усе трималось купи. Але своїм існуванням марципан завдячує досить складним «пологам», які відбуваються в сонячній Каліфорнії.

На «Золотий штат» припадає 80 % світового виробництва мигдалю. Тамтешній клімат ідеально підходить для інтенсивного вирощування цих горіхів, тому фермери використовують територію по-максимуму. Довгі ряди мигдалевих дерев займають площу завбільшки з британське графство Гемпшир.

Мигдаль збирають у вересні за допомогою струшувальної машини, яка трясе кожне дерево, щоб горіхи попадали на землю. Їх залишають сохнути на землі на кілька днів, а потім змітають докупи й засмоктують великим пилососом, що їздить між деревами. Тут і постає головна проблема: в ідеалі між мигдалевими деревами має бути гола тверда земля. Так горіхи мигдалю будуть чистішими і їх легше зібрати. Але тоді в радіусі кількох кілометрів природним запильникам квітів, як-от бджолам та іншим комахам, не буде що їсти – досить складна ситуація, зважаючи на те, що для отримання мигдалю мигдалеві дерева треба запилювати. Тому щороку в лютому в США відбувається операція з масового переселення. На плантаціях потрібні медоносні бджоли, тому з усіх куточків США на спеціально обладнаних вантажівках звозять понад мільйон вуликів – як на масштабних навчаннях НАТО. Щовесни в Каліфорнії можна побачити більш ніж половину всіх бджолиних вуликів країни, щоб ми з вами могли насолодитися марципаном.

Тож коли наступного разу їстимете шматочок марципана, подякуйте подумки бджолам – марципановим повитухам.