Макаров пішов з посади голови комітету Шевченківської премії

Юрій Макаров склав повноваження голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Про це Макаров написав у Facebook.

"Я безмежно вдячний моїм друзям, які впродовж минулих років постійно жертвували своїм часом та енергією й до того ж витримали тягар несправедливих підозр і прямих звинувачень чи то в некомпетентності, чи то в анґажованості, чи то в прямій матеріальній зацікавленості. Іду з цієї почесної посади з відчуттям того, що наша попередня спільна праця якось сприяла зміцненню та оновленню вітчизняної культури. Бажаю колегам і надалі демонструвати чесність і принциповість до самого кінця їхньої каденції. Щодо себе, переконаний, що існує чимало інших способів підтримати українських митців під час війни", – написав він.

Причиною цього рішення став цьогорічний скандал довкола премії, пов'язаний з несвоєчасним оголошенням її результатів, а також бажанням створити додаткову номінацію. Результати Премії традиційно мали оголосити 9 березня на день народження Тараса Шевченка, однак цього року їх планували перенести на 22 травня. Лауреатів назвали 11 березня після хвилі критичних дописів у соціальних мережах.

Макаров прокоментував ситуацію так:

"Всі, хто стежить за ситуацією з Шевченківською премією, не мають потреби у викладенні передісторії. Всім, хто не в курсі, це вочевидь нецікаво, в крайньому разі можна погортати стрічку новин за останніх пару днів. Тому короткий зміст попередніх серій: три дні тому в якості голови Комітету з Національної премії імені Шевченка я виступив із ініціативою доповнити список номінацій додатковими преміями "За внесок у перемогу". Я виходив із того, що цьогоріч комітет не визнав за можливе присудити нагороду в двох номінаціях, а тимчасом від початку повномасштабної війни з’явилася неймовірна, неуявна кількість вартісних мистецьких творів, проєктів і явищ, які робляться на ентузіазмі й у буквальному сенсі наближають нашу перемогу".

За словами Макарова, пропозиція 9 березня зустріла підтримку Володимира Зеленського. Офіс президента затримав оприлюднення результатів конкурсу з метою оголосити переможців усіх разом 22 травня.

"Мушу констатувати, що мій особистий вчинок не знайшов підтримки серед моїх колег, членів Комітету з Національної премії, які вважають, що він призведе до девальвації найвищої державної нагороди, підірве довіру до неї. Їхня відверта позиція, гадаю, знайде широкий розголос. Висловлюючи свою повагу й вдячність колегам, з якими ми плідно працювали останніх чотири роки, змушений зазначити, що категорично не погоджуюся з ними. Тим не менше, оскільки я мимоволі виступив "збудником" нікому не потрібних конфліктів у команді й, на жаль, значно ширше, обурення небайдужих громадян, після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка", - резюмував Макаров.

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Макаров очолював комітет премії з 2019 року.

Нагадаємо, минулого тижня що комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів за 2023 рік.

Один з лауреатів Шевченківської премії Михайло Назаренко ще у 2021 році долучився до перекладу книг російською та видавав свої твори в Російській Федерації.