Україні повернули предмети історичної спадщини, які намагались ввезти в США з Росії

Україна продовжує повертати собі культурну спадщину, вкрадену російськими окупантами.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

“Сьогодні у Посольстві України в США відбулася офіційна церемонія передачі Україні предметів історичної спадщини, які були затримані митно-прикордонною службою США при спробі незаконного ввезення з РФ до США”, - написав міністр.

Зокрема, Україні повернули мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст до н.е. та крем’яна шліфована сокира III тисячолітня до н.е. Вона, за інформацією Інституту археології України, належить до культури кулястих амфор. Акінакі ж були поширені у лісостеповій, степовій частині України та на території Криму.

Нагадаємо, міністерство культури України створило робочу групу Art Sanct Task Force, яка буде займатися запобіганням торгівлі творами мистецтва, які були викраденими росіянами під час війни.