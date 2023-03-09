Кампанія спрямована на оновлення та створення нових статей про Україну та українську культуру.

У Вікіпедії втретє відбудеться місяць культурної дипломатії України, повідомили у міністерстві закордонних справ.

Його проведуть Український інститут разом із Міністерством закордонних справ та ГО “Вікімедіа Україна”.

“#UkraineEverywhere – під таким гаслом з у березні у Вікіпедії проходитиме інформаційна кампанія, спрямована на оновлення та створення нових статей про Україну та українську культуру українською та іншими мовами”, – йдеться у повідомлені.

“Місяць культурної дипломатії України” у Вікіпедії відбудеться утретє. Минулого року це був один з проєктів Українського інституту. Тоді міжнародна спільнота об’єдналася: долучилися 253 учасники та учасниці, написавши 3813 нових статей та покращивши 262 наявних у 60 різних мовних розділах Вікіпедії.

Зокрема, під час конкурсу були створені статті:

про Павла Тичину арабською мовою,

про Анну Ярославну фінською,

картину "Місячна ніч на Дніпрі" китайською,

танець "Гопак" перською,

про Український авангард німецькою,

повість "Тіні забутих предків" французькою.

“Місяць культурної дипломатії України” присвячено відомим українським митцям із сфери кіно, музики, літератури, архітектури, дизайну, які зробили вагомий внесок у світову культуру та про яких ще немає статей у Вікіпедії.

“З початком повномасштабного вторгнення запит на інформацію про Україну зріс, і найчастіше усі звертаються саме до Вікіпедії, аби отримати потрібну інформацію. Тому важливо, щоб ця інформація була чіткою, правдивою та об’єктивною, а ще – доступною на якомога більшій кількості мов. Цей проект дозволить гучніше розповідати про Україну та її надбання”, – коментує генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

Інформація про конкурс, список пропонованих статей та умови участі доступна на ucdm.wikimedia.org.ua.

Нагадаємо, "Український свідок" запустив ініціативу Wiki Truth із редагування сторінок російськомовної Вікіпедії. Редакторів просять додавати в публікації про українські міста зображення того, який вигляд вони мають нині після російських ракетних ударів, обстрілів і бомбардувань.