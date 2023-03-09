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У Вікіпедії втретє відбудеться місяць культурної дипломатії України

Кампанія спрямована на оновлення та створення нових статей про Україну та українську культуру.

У Вікіпедії втретє відбудеться місяць культурної дипломатії України, повідомили у міністерстві закордонних справ.

Його проведуть Український інститут разом із Міністерством закордонних справ та ГО “Вікімедіа Україна”.

“#UkraineEverywhere – під таким гаслом з у березні у Вікіпедії проходитиме інформаційна кампанія, спрямована на оновлення та створення нових статей про Україну та українську культуру українською та іншими мовами”, – йдеться у повідомлені.

“Місяць культурної дипломатії України” у Вікіпедії відбудеться утретє. Минулого року це був один з проєктів Українського інституту. Тоді міжнародна спільнота об’єдналася: долучилися 253 учасники та учасниці, написавши 3813 нових статей та покращивши 262 наявних у 60 різних мовних розділах Вікіпедії. 

Зокрема, під час конкурсу були створені статті: 

  • про Павла Тичину арабською мовою, 
  • про Анну Ярославну фінською, 
  • картину "Місячна ніч на Дніпрі" китайською, 
  • танець "Гопак" перською, 
  • про Український авангард німецькою, 
  • повість "Тіні забутих предків" французькою.

“Місяць культурної дипломатії України” присвячено відомим українським митцям із сфери кіно, музики, літератури, архітектури, дизайну, які зробили вагомий внесок у світову культуру та про яких ще немає статей у Вікіпедії.

“З початком повномасштабного вторгнення запит на інформацію про Україну зріс, і найчастіше усі звертаються саме до Вікіпедії, аби отримати потрібну інформацію. Тому важливо, щоб ця інформація була чіткою, правдивою та об’єктивною, а ще – доступною на якомога більшій кількості мов. Цей проект дозволить гучніше розповідати про Україну та її надбання”, – коментує генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

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Інформація про конкурс, список пропонованих статей та умови участі доступна на ucdm.wikimedia.org.ua.

Нагадаємо, "Український свідок" запустив ініціативу Wiki Truth із редагування сторінок російськомовної Вікіпедії. Редакторів просять додавати в публікації про українські міста зображення того, який вигляд вони мають нині після російських ракетних ударів, обстрілів і бомбардувань.

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