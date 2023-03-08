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Український Дім у Данії відзначить день Шевченка

Запланована лекція та улюблений десерт поета.

Український Дім у Данії відзначить день Шевченка
Фото: Ганна Грабарська

У неділю 12 березня Український Дім в Данії проведе подію з нагоди дня Тараса Шевченка, який Україна відзначає у день народження поета 9 березня. Про це повідомила пресслуба закладу.

О 15-00 відвідувачам пропонують послухати онлайн-лекцію «Шевченко як поет, Шевченко як легенда» знавця української літератури ХІХ століття Михайла Назаренка. Після лекції планується сесія запитань і відповідей. Також запланований чай та улублений десерт поета.

Нагадаємо, відкриття Українського Дому в Данії відбулось 24 лютого 2023. Заклад знаходиться у Копенгагені. За словами очільниці Наталії Попович, за два тижні заклад відвідало понад 1000 гостей. Місією Українського Дому в Данії його організатори називають діалог між українською та данською професійними спільнотами та громадянським суспільством. У приміщенні планують проводити відкриті дискусії між данськими, українськими та європейськими мислителями.

Якоб Енгель-Шмідт
Фото: Ганна Грабарська
Якоб Енгель-Шмідт

«Я щиро сподіваюся, що Український Дім у Данії ще більше зміцнить культурні зв’язки та дружбу між нашими двома країнами. Я також сподіваюся, що це буде Дім, де ви зможете висловити свої найпотаємніші думки про мистецтво, про культуру та про буття. Тут, у Данії, далеко від дому. Хай Український Дім буде місцем, де ви будете прославляти українську культуру та волю до боротьби проти загарбників. Тому що збереження мистецтва має вирішальне значення для душі нації", - сказав на урочистому відкритті Українського Дому міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт.

Наразі в Українському Домі в Данії проходить виставка сучасного мистецтва «Музи не мовчать» галериста Павло Гудімова, яка триватиме до 21 травня 2023 року.

Фото: Ганна Грабарська

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