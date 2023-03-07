Реконструкція собору Нотр-Дам у Парижі йде досить швидко, щоб його можна було знову відкрити для відвідувачів наприкінці 2024 року. Собор, який згорів у 2019 році, планували відновити за 5 років.

Про це пише Associated Press.

Знаменитий шпиль собору, який обвалився і згорів під час пожежі, поступово почнуть відбудовувати цього року, заявив відповідальний за колосальний проєкт генерал Жан-Луї Жоржлен.

“Повернення шпиля в небо Парижа, на мою думку, стане символом того, що ми перемагаємо в битві за Нотр-Дам”, – сказав він.

Реконструкція розпочалася минулого року, після більш ніж двох років роботи, спрямованої на те, щоб зробити собор достатньо стійким та безпечним для відновлення.

Влада прийняла рішення відновити пам'ятник XII століття, шедевр готичної архітектури, таким, яким він був раніше. Це включає відтворення шпиля висотою 93 метри, доданого в 19 столітті архітектором Еженом Віолле-ле-Дюком.

Тим часом сьогодні у підземному приміщенні перед собором має відкритися безкоштовна виставка під назвою “Нотр-Дам де Парі: у центрі будівельного майданчика”. На експозиції представлені залишки пожежі та твори мистецтва з собору.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, 15 квітня 2019 в результаті пожежі у соборі Паризької Богоматері обвалилися шпиль і частина покрівлі. Після цього французька влада оголосила про збір коштів для відновлення собору.

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

Щороку собор відвідували 14 млн людей. Крім того, собор Паризької Богоматері фігурує в низці художніх творів – насамперед в однойменному романі Віктора Гюго.