Премія Women in Arts оголосила лауреаток

Стали відомі переможниці четвертої премії Women in Arts, яка відзначає жінок, що працюють у сферах культури та мистецтва.

Як передає кореспондентка LB.ua, лауреатками премії у восьми категоріях стали:

Жінки в візуальному мистецтві: Алевтина Кахідзе.

Жінки в музиці: Алла Загайкевич

Жінки в театрі: Ніна Захоженко

Жінки в кіно: Аліна Горлова

Жінки в літературі: Галина Крук

Жінки в культурному менеджменті: Юлія Ваганова

Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях: Анастасія Платонова

Особлива відзнака (жінки, які не є професійними мисткинями, але зробили важливий внесок в українську культуру) - Юлія Сидорова "Куба".

Цьогоріч премія Women in Arts. The Resistance пройшла під гаслом "Вогонь запеклих не пече" та охопила два роки, адже у 2022 році церемонія не відбулась через початок повномасштабного вторгнення.

Вона також мала додатковий критерій відбору “внесок у перемогу”, що враховує діяльність у військовій, волонтерській, культурній чи будь-якій іншій сферах, що безпосередньо наближає перемогу України. Цей критерій додався до загальних вимог: професійні досягнення, репутація, інноваційність та національне чи міжнародне визнання.

Women in Arts – незалежна премія, заснована у 2019 році Українським інститутом та ООН Жінки в Україні у рамках руху солідарності за ґендерну рівність HeForShe. Мета премії – звернути увагу на досягнення жінок, які працюють у сферах культури та мистецтва.

Попередню премію у 2021 році отримали художниця Аліна Клейтман, режисерка Тамара Трунова, режисерка Ірина Цілик, письменниця Софія Андрухович, диригентка Оксана Линів, громадська діячка Юлія Федів, літературознавиця і арткритикиня Віра Балдинюк та військова журналістка Валерія Бурлакова.