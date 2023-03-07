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Юлія “Тайра” Паєвська отримає міжнародну премію держсекретаря США

На церемонії 8 березня буде відзначено групу з 11 надзвичайних жінок з усього світу.

Юлія “Тайра” Паєвська отримає міжнародну премію держсекретаря США
Фото: Іван Станіславський

Волонтерка та парамедик Юлія “Тайра” Паєвська отримає міжнародну премію державного секретаря США для жінок International Women of Courage (IWOC).

Про це йдеться на сайті Державного департаменту.

На церемонії 8 березня у Білому домі буде відзначено групу з 11 надзвичайних жінок з усього світу, які “працюють, щоб побудувати світле майбутнє для всіх”.

Церемонію проведуть держсекретар Ентоні Блінкен і перша леді США Джилл Байден.

“Юлія “Тайра” Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. У 2013 році вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності, а з 2014 по 2018 роки, як керівник волонтерського загону парамедиків “Ангели Тайри”, проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу”, – йдеться у повідомленні.

У Держдепі зазначили, що Юлія Паєвська найбільш відома своїми відео та фото звірств, скоєних російськими військами в Маріуполі. Російські військові затримали її 16 березня, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей до Запоріжжя. 

Протягом трьох місяців ув'язнення Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, терплячи тортури та побиття.

Нагорода IWOC присуджується вже 17-й рік поспіль жінкам з усього світу, які продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної справедливості та рівності, а також розширення прав і можливостей жінок і дівчат. 

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З березня 2007 року Державний департамент відзначив понад 180 жінок з понад 80 країн.

Нагадаємо, 3 березня під Бахмутом під час евакуації поранених військових загинула волонтерка, військовослужбовиця, бойова медикиня 93-ї бригади “Холодний Яр” Яна (“Яра”) Рихліцька.

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