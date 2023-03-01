Премія Women in Arts оголосила номінанток

Авторка LB.ua Анастасія Платонова увійшла в номінацію «Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях».

Український Інститут та ООН Жінки в Україні оголосили номінанток четвертої премії Women in Arts. Про це повідомила пресслужба УІ.

Цьогорічна премія Women in Arts. The Resistance відбудеться під гаслом "Вогонь запеклих не пече" та охопить два попередні роки, адже у 2022 році церемонія не відбулась через початок повномасштабного вторгнення.

Номінантками премії у восьми категоріях стали:

● Жінки в візуальному мистецтві:

Алевтина Кахідзе, Катерина Лисовенко, Леся Хоменко, Альбіна Ялоза.

● Жінки в музиці:

Джамала, Алла Загайкевич, Марина Круть (KRUTЬ), Людмила Монастирська.

● Жінки в театрі:

Оксана Дмитрієва, Ніна Захоженко, Марина Кошкіна, Роза Саркісян, Оксана Черкашина.

● Жінки в кіно:

Марина Ер Горбач, Аліна Горлова, Катерина Горностай, Надія Парфан, Оксана Черкашина.

● Жінки в літературі:

Вікторія Амеліна, Галина Крук, Тетяна Малярчук, Ярина Чорногуз, Любов Якимчук.

● Жінки в культурному менеджменті:

Дар’я Бассель, Юлія Ваганова, Ольга Вієру, Олена Гончарук, Єлизавета Герман і

Марія Ланько.

● Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях:

Катерина Ботанова, Юлія Манукян, Тетяна Огаркова, Анастасія Платонова, Ярина Цимбал.

● Особлива відзнака (Special mention) — жінки, які не є професійними мисткинями, але зробили важливий внесок в українську культуру (вручається з 2021 року).

Головними вимогами до конкурсанток є професійні досягнення, репутація, інноваційність та національне чи міжнародне визнання. Кандидатури пропонує та оцінює експертна рада та журі, які є професіоналами та професіоналками в своїй категорії оцінки, представниками державного сектору і незалежних інституцій. До складу журі за категорією «Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях» увійшла редакторка відділу “Культура” LB.ua Ксенія Білаш.

Цьогоріч премія мала додатковий критерій відбору “внесок у перемогу”, що враховує діяльність у військовій, волонтерській, культурній чи будь-якій іншій сферах, що безпосередньо наближає перемогу України.

Оголошення лауреаток відбудеться 7 березня. Під час церемонії також відбудеться прем’єра жіночого маніфесту, створеного у співпраці з музичним каналом MEGOGO LIVE.

Women in Arts – незалежна премія, заснована у 2019 році Українським інститутом та ООН Жінки в Україні у рамках руху солідарності за ґендерну рівність HeForShe. Мета премії – звернути увагу на досягнення жінок, які працюють у сферах культури та мистецтва. Попередню премію у 2021 році отримали художниця Аліна Клейтман, режисерка Тамара Трунова, режисерка Ірина Цілик, письменниця Софія Андрухович, диригентка Оксана Линів, громадська діячка Юлія Федів, літературознавиця і арткритикиня Віра Балдинюк та військова журналістка Валерія Бурлакова.