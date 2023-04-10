Прем’єрка Естонії досягла угоди про нову коаліцію

Кая Каллас оголосила про угоду між її правоцентристською Партією реформ, центристською партією “Естонія 200” і Соціал-демократичною партією.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас досягла угоди з двома іншими політичними партіями про формування нового коаліційного уряду.

Пр це пише Politico з посиланням на ЗМІ.

Коаліційна угода буде офіційно підписана сьогодні.

Приблизно через місяць після виборів Каллас оголосила про угоду між її правоцентристською Партією реформ, центристською партією “Естонія 200” і Соціал-демократичною партією, повідомляє Associated Press.

“Ця угода гарантує, що Естонія захищена, що ми можемо продовжувати бути незалежною та самодостатньою країною”, − сказала Каллас на пресконференції.

Партія реформ, яка очолила коаліційний уряд, з комфортом виграла перевибори на початку березня. Очікується, що Каллас, перша жінка-прем’єр-міністр Естонії, збереже посаду, яку обіймала з 2021 року.

За даними AP, її партія матиме сім портфелів міністрів, включно з фінансами та обороною.

Колишня депутатка Європарламенту, давній критик російського президента Володимира Путіна, за останній рік стала одним із найзатятіших прихильників України в Європі. За її словами, оборона та безпека будуть першочерговими пріоритетами для нового уряду.

“Багато залежить від того, як піде війна в Україні. Тому я сподіваюся, що Україна виграє війну, а Росія повернеться на свою територію”, – сказала вона.

“Без безпеки нам більше ні про що говорити. Саме тому ми збільшуємо наші витрати на оборону до 3% ВВП у найближчі роки”, − додала вона.

Крім оборони, серед інших нагальних питань, як повідомляє Bloomberg, є скорочення бюджетного дефіциту та просування питання одностатевих шлюбів. Повідомляється, що три сторони також домовилися підвищити мінімальну заробітну плату та збільшити податки.

Нагадаємо, разом із колишнім британським прем’єром Борисом Джонсоном Каллас задала темп дипломатичної та військової реакції Європи на війну в Україні. Сама Естонія надала Києву найбільше озброєння відносно розміру її економіки.

Каллас вважає, що єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.