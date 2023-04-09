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Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку військових документів

Повідомлення про ймовірний витік даних про підготовку України до контрнаступу почав вивчати також Пентагон.

Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку військових документів
Фото: defense.gov

Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних військових документів, розповсюджених у соцмережах. Повідомлення про ймовірний витік засекречених даних про підготовку України до контрнаступу раніше почав вивчати також Пентагон.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на CNN.

Зазнаачається, що розслідування Мін’юсту США розпочалося в той момент, коли в п’ятницю з’явилися нові повідомлення про документи, що охоплюють дані про підтримку України (поставки зброї, навчання українських військ, кількість військових), а також секретну інформацію про ключових союзників США, таких як Ізраїль, дані про операції найманців групи Вагнера в Африці, розвіддані про зв’язки ОАЕ з Росією тощо.

Офіційні особи США розповіли, що серйозно ставляться до ймовірного витоку.

"Поки що вони здаються справжніми, і немає серйозних причин сумніватися в тому, що документи насправді такі, якими вони видаються. Офіційні особи США вважають, що їх оприлюднення є серйозним порушенням", - інформує CNN.

В Україні ймовірний витік інформації щодо можливого наступу ЗСУ, про який першим повідомило видання New York Times вважають “нічим іншим, як інформаційною операцією Росії” і впевнені, що це не становить ризик для планів Збройних сил України. Так прокоментував ситуацію Українській службі Голосу Америки радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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За інформацією "Голосу Америки", оприлюднені у соцмережах фотографії документів не містять інформації про конкретні бойові плани з можливого контрнаступу України, про те, де і коли ЗСУ планується розпочати його. Експерти сходяться на думці у тому, що до публікації цифри принаймні у деяких звітах були суттєво змінені, зокрема, занижено російські втрати і завищено втрати українських військових.

За інформацією CNN, на окермих докуменах є позначки про те, що вони також були надані посадовцям розвідувального альянсу 5 країн - США, Австралії, Канаді, Нової Зеландії та Великобританії.

Натомість агенція Reuters повідомляла, що за витоком секретних військових документів США, ймовірно, стоїть Росія або проросійські елементи.

Група розслідувачів Bellingcat знайшла можливі першоджерела "злитих матеріалів Пентагону". Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

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