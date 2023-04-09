Туреччина запустить свій перший супутник спостереження, - Ердоган

Туреччина проведе запуск першого космічного супутника спостереження власного виробництва.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

"IMECE, наш перший супутник спостереження високої роздільної здатності, виготовлений за допомогою вітчизняних та національних засобів, буде запущений на орбіту в космос 11 квітня", - написав він у Twitter.

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить розвивати власні космічні технології.

"Ми продовжимо існувати в глобальних космічних перегонах завдяки нашим людським ресурсам, можливостям, які ми надаємо, і технологіям, які ми розробили", - додав він.

Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.



Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/qlviJ8LAKk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2023

Нагадаємо, що в січні український супутник EOS SAT-1 почав роботу на орбіті і передав перші дані. До 2025 року EOS SAT охоплюватиме до 100% країн із найбільшою площею сільськогосподарських угідь та лісів.