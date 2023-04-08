В Одесі Нацполіція затримала турка, який перебуває у міжнародному розшуку у справі про замовні вбивства.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
“Замовив вбивство партнерів по бізнесу: оперативники Нацполіції затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що громадянин Турецької Республіки найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів: один його компаньйон загинув, інший вижив, але залишився паралізованим.
Аби уникнути покарання, зловмисник почав переховуватися і зрештою втік із Туреччини. Українські поліцейські затримали його в Одесі.
Нагадаємо, в кінці березня поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим. Один чоловік помер, чотири жінки та чоловік постраждали від талія.