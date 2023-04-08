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В Одесі Нацполіція затримала турка, який перебуває у міжнародному розшуку у справі про замовні вбивства

Громадянин Туреччини замовив вбивство своїх партнерів по бізнесу, а потім втік в Україну.

В Одесі Нацполіція затримала турка, який перебуває у міжнародному розшуку у справі про замовні вбивства
Фото: Нацполіція України

В Одесі Нацполіція затримала турка, який перебуває у міжнародному розшуку у справі про замовні вбивства. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. 

“Замовив вбивство партнерів по бізнесу: оперативники Нацполіції затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадянин Турецької Республіки найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів: один його компаньйон загинув, інший вижив, але залишився паралізованим. 

Аби уникнути покарання, зловмисник почав переховуватися і зрештою втік із Туреччини. Українські поліцейські затримали його в Одесі.

Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, в кінці березня поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим. Один чоловік помер, чотири жінки та чоловік постраждали від талія.

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