Громадянин Туреччини замовив вбивство своїх партнерів по бізнесу, а потім втік в Україну.

В Одесі Нацполіція затримала турка, який перебуває у міжнародному розшуку у справі про замовні вбивства.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“Замовив вбивство партнерів по бізнесу: оперативники Нацполіції затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадянин Турецької Республіки найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів: один його компаньйон загинув, інший вижив, але залишився паралізованим.

Аби уникнути покарання, зловмисник почав переховуватися і зрештою втік із Туреччини. Українські поліцейські затримали його в Одесі.

Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, в кінці березня поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим. Один чоловік помер, чотири жінки та чоловік постраждали від талія.