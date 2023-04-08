В Авдіївці ще залишаються четверо дітей

В Авдіївці Донецької області ще знаходяться четверо дітей. Їх планують вивезти, згідно з рішенням про примусову евакуацію неповнолітніх з особливо небезпечних населених пунктів.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, після загибелі 5-місячного немовляти в місті залишалися 8 дітей. З тих пір половину з них вдалося вивезти, і залишилося 4.

"Зараз їх [дітей] в місті залишається четверо. Ми знаємо місцезнаходження двох. Прийнято рішення по 20 громадам в Донецькій області про примусову евакуацію. Вчора була проведена комісія ТЕБ і НС місцева, з понеділка вже примусова евакуація буде і в Авдіївці", — розповів Барабаш.

За словами голови ВЦА, дітей, про чиє місцезнаходження відомо, обов'язково евакуюють, а інших продовжать шукати. Керівник впевнений, що найближчими днями кожну дитину вдасться вивезти з Авдіївки.

Нагадаємо, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни наступали в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мали. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак.