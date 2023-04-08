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У Молдові злетів з траси автобус, що їхав до Києва

Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність.

У Молдові злетів з траси автобус, що їхав до Києва
Фото: Moldovaliberia

У Молдові 8 квітня вранці злетів з траси автобус, що прямував до Києва. 

Про це повідомляє NewsMaker.

Загалом в автобусі знаходилася 21 особа.

"У Дрокіївському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва. Дев'ятеро іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги", - пише видання.

Відомо, що аварія сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40. Як встановили правоохоронці, водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет.

"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", - повідомили поліцейські.

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Нагадаємо, що в автомобільній аварії загинув колишній народний депутат України Володимир Стретович.

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