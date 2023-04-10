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Партія прем'єр-міністра Японії перемогла у низці місцевих виборів

Підтримка Фуміо Касіди стабілізується.

Партія прем'єр-міністра Японії перемогла у низці місцевих виборів
Кісіда Фуміо
Фото: ЕРА/UPG

Правляча Ліберально-демократична партія прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди перемогла на кількох місцевих виборах, які проходять у межах загальнонаціональних.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема кандидат від ЛДП Наомічі Сузукі зберіг посаду губернатора найпівнічнішого головного острова Хоккайдо. Кіічіро Сато досяг успіху в південно-західній префектурі Оіта, де опозиція має високий рейтинг.

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Такі результати були отримані після несподіваного візиту Кісіди в Україну в березні, а примирення з Південною Кореєю допомогли зупинити падіння його популярності, зазначає видання.

Є спекуляції, що результати нещодавнього опитування можуть спонукати очільника уряду призначити загальні вибори після проведення саміту “Групи семи” у Хіросімі (ріден місто Кісіди, − ред.) у травні.

Водночас партія зазнала деяких втрат: опозиційна Японська інноваційна партія зберегла за собою посаду губернатора великої західної префектури Осака і перемогла у сусідній префектурі Нара.

Зазначимо, унаслідок виборчих перегонів місця в органах влади отимала рекордна кількість жінок – 14%.

Нагадаємо, наприкінці березня Японія заборонила експорт до Росії сталі, алюмінію та літаків, включно з безпілотниками. Як член Group of 7 Японія систематично застосовує антиросійські санкції. 

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