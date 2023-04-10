Король і королева-консорт Камілла поїдуть на коронацію у Вестмінстерському абатстві у сучасній кареті Diamond Jubilee State Coach.

Король Чарльз III і королева-консорт Камілла поїдуть на коронацію у Вестмінстерському абатстві у сучасній кареті Diamond Jubilee State Coach, яку вперше використали в 2014 році.

Про це пише BBC.

Екіпаж виглядає традиційно, але насправді він обладнаний сучасними технологіями і має кондиціонер, електричні склопідйомники та сучасну підвіску.

Повертатиметься королівське подружжя на кареті Gold State Coach, яка використовувалася у Великобританії на кожній коронації з 1830-х років.

Коронація відбудеться 6 травня о 13:00 за київським часом.

Каретна процесія має стати однією з найвидовищних подій коронації. Королівська родина вирушить від Букінгемського палацу вздовж вулиці Мелл, що зв'язує Букінгемський палац з Трафальгарською площею, вздовж вулиці Уайтхолл до Парламентської площі, а потім до Вестмінстерського абатства. Повернення буде здійснюватися тим же маршрутом у зворотному напрямку.

Натовпи зможуть спостерігати за процесією вздовж торгових центрів та вулиці Уайтхоллом у центрі Лондона. Зворотна процесія довжиною 2,1 км становить приблизно чверть 8-кілометрового маршруту покійної королеви Єлизавети II у 1953 році, який тривав дві години. До церемонії повернення, яке назвали Коронаційною процесією, залучать військових з усієї Співдружності.

Коротший маршрут Короля було обрано з практичних міркувань.

На церемонії коронації будуть використані традиційні регалії, такі як символічні кільця та мечі, а також корони, включно з короною Святого Едуарда, яку одягнуть на голову короля.

Серед використаних скіпетрів буде скіпетр 17-го століття, зроблений зі слонової кістки.

Найстарішим предметом стане ложка для помазання олією під час коронації. Ця ложка, ймовірно, XII століття, є рідкісною частиною оригінальних середньовічних коронаційних регалій, більшу частину яких було знищено після громадянської війни в Англії в XVII столітті.

Фото: BBC Найстарішою реліквією церемонії стане ложка для помазання монарха олією

Серед понад 2000 гостей, на яких чекають в абатстві, 450 представлятимуть благодійні і громадські організації. Решта ж − це світові лідери, політики та королівські особи.

Коли процесія повернеться до Букінгемського палацу, новокороновані Чарльз і Камілла з’являться на балконі разом з іншими високопоставленими членами королівської сім'ї.

Минулого року, на Платиновий ювілей покійної королеви, лише “працюючим” членам королівської сім’ї було дозволено виходити на балкон, за винятком принца Гаррі та принца Ендрю, які відмовилися від королівських обов’язків.

Зазначимо, антимонархічні активісти скаржилися на вартість коронації, однак уряд не оприлюднить ціну церемонії до закінчення події.

“І щоб довести, що це коронація 21-го століття, для цієї нагоди навіть було створено спеціальний смайлик”, − додає BBC.