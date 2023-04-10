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РФ посилила обстріли Марʼїнки і витрачає значні ресурси, щоб здобути мінімальний успіх, – Міноборони Британії

Протягом тижня окупанти активніше стали стріляти з бронетехніки. 

РФ посилила обстріли Марʼїнки і витрачає значні ресурси, щоб здобути мінімальний успіх, – Міноборони Британії
Окупанти (Ілюстративне фото)
Фото: ЕРА/UPG

Протягом останніх семи днів Росія, схоже, посилила обстріли з бронетехніки довкола Марʼїнки Донецької області. 

За Мар’їнку точаться бої з 2014 року, і вона була значною мірою зруйнована артилерійськими перестрілками. Місто контролює під'їзди до Донецька та ключову дорогу Н15, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

За даними британського міністерства, Росія продовжує надавати високу пріоритетність операціям із забезпечення ресурсами в широкому Донецькому секторі, включано з районами Мар’їнки та Авдіївки. Окупанти витрачають значні ресурси для того, щоб отримати мінімальний успіх. 

Нагадаємо, російська армія перетворила Марʼїнку на згарище. Марʼїнський напрямок – один із тих, на якому зараз зосереджені росіяни. 

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