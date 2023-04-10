РФ посилила обстріли Марʼїнки і витрачає значні ресурси, щоб здобути мінімальний успіх, – Міноборони Британії

Протягом останніх семи днів Росія, схоже, посилила обстріли з бронетехніки довкола Марʼїнки Донецької області.

За Мар’їнку точаться бої з 2014 року, і вона була значною мірою зруйнована артилерійськими перестрілками. Місто контролює під'їзди до Донецька та ключову дорогу Н15, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

За даними британського міністерства, Росія продовжує надавати високу пріоритетність операціям із забезпечення ресурсами в широкому Донецькому секторі, включано з районами Мар’їнки та Авдіївки. Окупанти витрачають значні ресурси для того, щоб отримати мінімальний успіх.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6SKhqe02eM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 10, 2023

Нагадаємо, російська армія перетворила Марʼїнку на згарище. Марʼїнський напрямок – один із тих, на якому зараз зосереджені росіяни.