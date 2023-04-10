Унаслідок ворожих обстрілів прикордонних районів Харківщини важко поранений чоловік

За минулу добу ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Також є руйнування житлового будинку в селі Петропавлівка.

“Внаслідок мінометного обстрілу села Караїчне Вовчанської громади Чугуївського району поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані”, – поінформував Кириленко.

Він додав, що у районі села Подоли Куп'янського району через влучання з РСЗВ "Град" по території лісу сталася пожежа.

В області залишається високою мінна небезпека. У селі Сніжківка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Госпіталізований з осколковими пораненнями.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 4 га території та знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за добу 8 квітня на Лимано-Куп'янському напрямку російські загарбники здійснили 202 обстріли.