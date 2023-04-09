Росіяни атакують Херсонщину з авіації, - голова ХОВА

Росіяни атакують Херсонську область з авіації.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади", - написав він у Telegram.

Попередньо, жертв серед мирних жителів області немає.

Інформація про обсяги руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, протягом суботи російська армія 71 раз обстріляла Херсонщину. Було випущено 495 снарядів. 23 ворожі снаряди влучили в Херсон.