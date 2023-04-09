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Росіяни атакують Херсонщину з авіації, - голова ХОВА

Попередньо, жертв серед мирних жителів області немає.

Росіяни атакують Херсонщину з авіації, - голова ХОВА
Ілюстративне фото
Фото: rmf24.pl

Росіяни атакують Херсонську область з авіації.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади", - написав він у Telegram.

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Попередньо, жертв серед мирних жителів області немає.

Інформація про обсяги руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, протягом суботи російська армія 71 раз обстріляла Херсонщину. Було випущено 495 снарядів. 23 ворожі снаряди влучили в Херсон.

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