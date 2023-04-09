Росіяни обстріляли з РСЗВ Дружківку, двоє поранених

Внаслідок обстрілу були пошкоджені дахи будинків.

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Фото: Павло Кириленко у Telegram

Армія Російської Федерації обстріляла місто Дружківка Донецької області з реактивних систем залпового вогню, поранені двоє мирних жителів.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомляє у Телеграмі.

"Росіяни здійснили обстріл міста Дружківка з РСЗВ. Відомо про двох поранених цивільних", - зазначив Єрмак.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені дахи будинків, вибиті вікна.

Нагадаємо, що 9 квітня російська авіація завдала удару по Пологівському району Запорізької області. Окупанти обстріляли школу, зруйнувавши її.