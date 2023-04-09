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Росія кидає у Бахмут десантників через величезні втрати "вагнерівців", - Череватий

Вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні осіб.

Росія кидає у Бахмут десантників через величезні втрати "вагнерівців", - Череватий
Бахмут, 20 січня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії через величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону.

"Те, що там з'явилися десантники, це не підсилення. "Вагнер" отримує дуже великі втрати, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська - десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування", - зазначив він.

Череватий додав, що російські підрозділи десантників, які відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат. За словами речника, вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні осіб. Крім того, є поранені та важкопоранені.

"У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в'язниць російських не дуже продовжується. Це угрупування "Вагнера" саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають", - підкреслив Череватий.

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Нагадаємо, що за даними британської розвідки, останніми днями російські окупанти відновили деякий імпульс у битві за Бахмут. Ворог здобув певні успіхи, і, швидше за все, просунувся до центру міста і захопив західний берег річки Бахмутка. 

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