Пункт був розміщений на одному з териконів.

Українські аеророзвідники знищили спостережний пункт російських окупантів у Донецькій області.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України.

"У Донецькій області аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, спостережний пункт був розміщений на одному з териконів.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною понад 10 000 одиниць військової техніки.