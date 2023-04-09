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Аеророзвідники знищили спостережний пункт росіян

Пункт був розміщений на одному з териконів.

Аеророзвідники знищили спостережний пункт росіян
Фото: Скрін з відео

Українські аеророзвідники знищили спостережний пункт російських окупантів у Донецькій області. 

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України.

"У Донецькій області аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, спостережний пункт був розміщений на одному з териконів.

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Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною понад 10 000 одиниць військової техніки.

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