Українські аеророзвідники знищили спостережний пункт російських окупантів у Донецькій області.
Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України.
"У Донецькій області аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт", - йдеться в повідомленні.
За даними військових, спостережний пункт був розміщений на одному з териконів.
Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною понад 10 000 одиниць військової техніки.