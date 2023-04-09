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Експерти Oryx підтвердити втрату армією РФ понад 10 000 одиниць військової техніки

Втрати військової техніки армією РФ на війні з Україною в дев’ятеро вищі, ніж за війни у Чечні і Грузії. 

Експерти Oryx підтвердити втрату армією РФ понад 10 000 одиниць військової техніки
Фото: скрин відео

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною понад 10 000 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє нідерландський аналітичний центр Oryx.

Oryx – нідерландський аналітичний центр, який досліджує військові дії, збираючи інформацію із відкритих джерел. Oryx враховує лише візуально підтверджені втрати, його цифри деякі військові експерти вважають мінімальними вихідними даними для оцінок. Аналітики порахували не тільки знищену, але і пошкоджену, кинуту і захоплену зброю РФ.

Зазначається, що загальні втрати військової техніки становлять 10 003 одиниці, серед них було знищено 6 472 одиниці, українські військові захопили понад 2 800 одиниць. Російська армія втратила 1 927 танків, 2 284 БМП, 304 БТР, 369 самохідних артилерійських установок, 193 РСЗВ, 2 411 вантажівок і позашляховиків.

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Експерти аналітичного центру вважають, що втрати армії РФ на війні з Україною майже в 9 разів більші, ніж за обидві війни у Чечні, та за війну у Грузії. У першу Чеченську кампанію армія РФ втратила 767 одиниць техніки, у другу – 292 одиниці. Під час війни в Грузії втрати РФ становили 92 одиниці техніки.

Нагадаємо, за 7 квітня російська армія втратила на війні з Україною близько 570 осіб. Загальні втрати особового складу сягнули орієнтовно 177 680 військових.

 

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