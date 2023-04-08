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​Російські загарбники втратили за добу ще 570 осіб

Загальні втрати особового складу сягнули орієнтовно 177680 солдатів.

​Російські загарбники втратили за добу ще 570 осіб
Фото: скрин відео

За минулу добу, 7 квітня, чисельність російських окупаційних військ зменшилася на 570 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні втрати особового складу сягнули орієнтовно 177680 солдатів.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат:

  • танків ‒ 3636 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од, 
  • артилерійських систем – 2727 (+5) од, 
  • РСЗВ – 533 (+0) од, 
  • засоби ППО ‒ 282 (+1) од,
  • літаків – 307 (+1) од, 
  • гелікоптерів – 292 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 304 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу, 7 квітня, українське військо відбило понад 60 атак російських окупантів.

Днями на Куп’янському і Лиманському напрямках Сили оборони ліквідували 28 окупантів, поранили 62.

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