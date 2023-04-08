​Російські загарбники втратили за добу ще 570 осіб

За минулу добу, 7 квітня, чисельність російських окупаційних військ зменшилася на 570 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати особового складу сягнули орієнтовно 177680 солдатів.
Серед інших втрат:
- танків ‒ 3636 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
- артилерійських систем – 2727 (+5) од,
- РСЗВ – 533 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 282 (+1) од,
- літаків – 307 (+1) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 304 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу, 7 квітня, українське військо відбило понад 60 атак російських окупантів.
Днями на Куп’янському і Лиманському напрямках Сили оборони ліквідували 28 окупантів, поранили 62.