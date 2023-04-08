Хресна Хода у Римі за участю українського і російського підлітків – спроба прирівняти жертву і агресора, – МЗС

Хресна Хода, яка відбулася вчора, на Страсну п’ятницю у Римі за участю українського і російського підлітків, була затьмарена спробою прирівняти жертву і агресора.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Ми глибоко вдячні Папі Франциску за його турботу про Україну та українців. На жаль, змушені констатувати, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора. Мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної Ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України”, – зазначив Ніколенко.

Він наголосив, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту.

“Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства”, – додав речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що “намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню”.

“Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями. Розраховуємо, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості”, – підсумував він.

Нагадаємо, торік у Ватикані запланували проведення Хресної Дороги з Папою Франциском, під час якої українка і росіянка разом мали нести хрест під час ХІІІ стації. Ця подія викликала бурхливу негативну реакцію в Україні. Тоді Предстоятель УГКЦ Святослав попросив Святий Престол переглянути проєкт хресної дороги.