У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
​Квітень. Проміжний фініш
​Квітень. Проміжний фініш
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Оголосили у розшук священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який побив військового

Слободян втік з України.

Оголосили у розшук священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який побив у храмі Хмельницького українського військового Артура Ананьєва.

Інформація про це є в розділі “Розшук” на сайті МВС.

Фото: mvs.gov.ua

Військовий Артур Ананьєв повідомив Лівому берегу, що поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 125 ("нанесення легких тілесних ушкоджень") і ст. 296, п. 2 ("хуліганство"). Ці провадження відкрито стосовно проросійських попів і деяких людей, що були в храмі. 

"Однак є таємниця слідства, тому я не можу розголошувати конкретну інформацію про них. Також я знаю, що мають подавати у розшук цього основного попа Слободяна, оскільки він утік. Йому оголосили підозру, але він просто втік. Тому будуть його шукати", – сказав військовий, який перебуває у лікарні після інциденту. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, 2 квітня священники УПЦ МП у церкві побили добровольця Збройних сил України. Відповідне відео опублікував депутат обласної ради Віктор Бурлик. Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies