Оголосили у розшук священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який побив військового

Оголосили у розшук священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який побив у храмі Хмельницького українського військового Артура Ананьєва.

Інформація про це є в розділі “Розшук” на сайті МВС.

Фото: mvs.gov.ua

Військовий Артур Ананьєв повідомив Лівому берегу, що поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 125 ("нанесення легких тілесних ушкоджень") і ст. 296, п. 2 ("хуліганство"). Ці провадження відкрито стосовно проросійських попів і деяких людей, що були в храмі.

"Однак є таємниця слідства, тому я не можу розголошувати конкретну інформацію про них. Також я знаю, що мають подавати у розшук цього основного попа Слободяна, оскільки він утік. Йому оголосили підозру, але він просто втік. Тому будуть його шукати", – сказав військовий, який перебуває у лікарні після інциденту.

Нагадаємо, 2 квітня священники УПЦ МП у церкві побили добровольця Збройних сил України. Відповідне відео опублікував депутат обласної ради Віктор Бурлик. Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".