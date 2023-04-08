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На Миколаївщині Сили оборони збили ворожий розвідувальний безпілотник

Примітно, що безпілотники Supercam не належать до класу військових, що може свідчити про дефіцит БПЛА у ворога.

На Миколаївщині Сили оборони збили ворожий розвідувальний безпілотник
Безпілотний комплекс Supercam S350-F
Фото: ugt-holding.com

Сьогодні, 8 квітня, українські Сили оборони збили російський розвідувальний безпілотник над Миколаївською областю.

Про це повідомляє повітряне командування “Південь”. 

“8 квітня 2023 року, близько 13.00, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний безпілотник Supercam”, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що безпілотники Supercam не належать до класу військових. Вони призначені для ведення аерофотозйомки, повітряного моніторингу та авіаційного патрулювання. Це може свідчити про дефіцит БПЛА у ворога. 

Нагадаємо, Сили оборони за добу відбили 35 атак ворога на чотирьох напрямках. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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