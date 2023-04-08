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​Окупанти обстріляли з важкої артилерії дві громади на Дніпропетровщині

Наслідки атаки уточнюються, попередньо постраждалих немає.

​Окупанти обстріляли з важкої артилерії дві громади на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: Микола Лукашук

У суботу ввечері росіяни обстріляли Марганецьку та Мирівську громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.

"Знову неспокійно було на Нікопольщині: агресор атакував район з БПЛА та з важкої артилерії. Під прицілом опинилися Марганецька й Мирівська громади", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів понівечені газогін та паркан, люди не постраждали.

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Нагадаємо, російські окупаційні війська 6 квітня завдали двох ударів по Дніпропетровській області.

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