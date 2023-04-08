За добу окупанти 79 разів обстріляли Сумщину

Інформації про постраждалих немає.

Російські окупанти 79 разів за добу обстріляли територію Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Згідно з повідомленням, протягом суботи росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської. Окупанти скинули 9 мін на територію Миропільської громади.

По Хотінській громаді був мінометний обстріл. Загалом було зафіксовано 3 "прильоти". Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів – 20 прильотів та зі станкового автоматичного гранатомету – 20 пострілів. Крім того, на території громади було зафіксовано скидання 2 боєприпасів типу ВОГ за допомогою БПЛА.

З АГС ворог також обстріляв і Великописарівську громаду. За добу було здійснено 25 пострілів. Загалом за добу росіяни обстріляли Сумську область 79 разів.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", – додали в адміністрації.

Нагадаємо, вчора протягом дня окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини.