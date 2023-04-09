УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаСуспільствоВійна

У Київській області трактор підірвався на ворожій міні

Водій вижив, але госпіталізований із пораненнями. 

У Київській області трактор підірвався на ворожій міні
Фото: Поліція Київської області у Facebook

У Київській області в Броварському районі між селами Русанів та Світильня 8 квітня на протитанковій міні підірвався трактор. Поряд із цією міною знайшли ще 13.

Тракторист отримав поранення і був госпіталізований. Про це йдеться на сторінці поліції області. 

"Під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня, стався підрив трактора на протитанковій міні. Поряд знайшли ще 13. 34 – річний водій отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень", – зазначив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов. 

Поліція вкотре закликала не відвідувати лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, телефонуйте на спецлінію “102”.

Фото: Поліція Київської області в Facebook

Нагадаємо, що підриви на ворожих мінах відбуваються ледь не щодня. Учора ще двоє мирних постраждали від підриву в Харківській області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies