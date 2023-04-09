У Київській області трактор підірвався на ворожій міні

У Київській області в Броварському районі між селами Русанів та Світильня 8 квітня на протитанковій міні підірвався трактор. Поряд із цією міною знайшли ще 13.

Тракторист отримав поранення і був госпіталізований. Про це йдеться на сторінці поліції області.

"Під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня, стався підрив трактора на протитанковій міні. Поряд знайшли ще 13. 34 – річний водій отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень", – зазначив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов.

Поліція вкотре закликала не відвідувати лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, телефонуйте на спецлінію “102”.

Фото: Поліція Київської області в Facebook

Нагадаємо, що підриви на ворожих мінах відбуваються ледь не щодня. Учора ще двоє мирних постраждали від підриву в Харківській області.