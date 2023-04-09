Росіяни вночі обстріляли будинки в Запоріжжі. Загинула дитина і чоловік

Цієї ночі російська армія обстріляла ракетами Запоріжжя. Загинула дівчинка 2012 р.н. та чоловік.

Один будинок зруйновано, ще десятки – пошкоджено. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"На цей час відомо, що, на превеликий жаль, загинуло дві людини - чоловік та дитинка 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги. Розбір завалів триває – за попередньою інформацією, в будинку проживало троє людей. Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці", – написав він.

Фото: Анатолій Куртєв Telegram

Обстріляну вулицю відключили від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Запоріжжя 31 березня було пошкоджено понад 80 житлових будинків. Ворог бив ракетами.