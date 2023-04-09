Удар по Запоріжжю: росіяни пошкодили понад 30 будинків

Один будинок зруйновано вщент.

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Міська влада Запоріжжя уточнила масштаби руйнувань від удару, який окупанти завдали 9 квітня.

Про це секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв написав у Телеграм.

Пошкоджено щонайменше 33 приватних будинки, один - зруйновано вщент, в інших пошкоджено вікна, дахи та двері.

Наразі представники міської аварійно-рятувальної служби, комунальники й волонтери розбирають завали, "закривають" вікна, вивозять будівельне сміття.

"Службам доручено тимчасово накрити пошкоджені покрівлі плівкою, адже у найближчі дні очікуються дощі. За сприятливої погоди розпочнеться ремонт дахів", - уточнив Куртєв.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія обстріляла ракетами Запоріжжя. Загинула дівчинка 2012 р.н. та чоловік.