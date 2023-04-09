Удар по Запоріжжю: росіяни пошкодили понад 30 будинків

Міська влада Запоріжжя уточнила масштаби руйнувань від удару, який окупанти завдали 9 квітня.
Про це секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв написав у Телеграм.
Пошкоджено щонайменше 33 приватних будинки, один - зруйновано вщент, в інших пошкоджено вікна, дахи та двері.
Наразі представники міської аварійно-рятувальної служби, комунальники й волонтери розбирають завали, "закривають" вікна, вивозять будівельне сміття.
"Службам доручено тимчасово накрити пошкоджені покрівлі плівкою, адже у найближчі дні очікуються дощі. За сприятливої погоди розпочнеться ремонт дахів", - уточнив Куртєв.
Нагадаємо, що цієї ночі російська армія обстріляла ракетами Запоріжжя. Загинула дівчинка 2012 р.н. та чоловік.