УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗРК NASAMS за п'ять місяців збили понад 100 російських ракет і дронів

Перший NASAMS почали використовувати в листопаді 2022 року.

ЗРК NASAMS за п'ять місяців збили понад 100 російських ракет і дронів
Зенітні ракетні комплекси NASAMS
Фото: ukrinform.ua

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які Україні передали західні партнери, за п'ять місяців бойової роботи збили понад 100 російських ракет і дронів. 

Про це повідомили Повітряні сили України.

Перший NASAMS почали використовувати для захисту повітряного простору України в листопаді 2022 року.

За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, бригада, на озброєнні якої стоять NASAMS, у перспективі взагалі відмовиться від старої техніки та перейде винятково на західні ЗРК.

"На перспективу я бачу, що ми відмовимося у цій бригаді від використання зенітно-ракетних комплексів старого парку. Думаю, найближчим часом зенітно-ракетна бригада буде озброєна всіма новітніми комплексами, які будуть в Україні", – розказав він.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що зенітно-ракетний комплекс Avenger вже захищає повітряний простір України на півночі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies