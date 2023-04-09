Зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які Україні передали західні партнери, за п'ять місяців бойової роботи збили понад 100 російських ракет і дронів.
Про це повідомили Повітряні сили України.
Перший NASAMS почали використовувати для захисту повітряного простору України в листопаді 2022 року.
За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, бригада, на озброєнні якої стоять NASAMS, у перспективі взагалі відмовиться від старої техніки та перейде винятково на західні ЗРК.
"На перспективу я бачу, що ми відмовимося у цій бригаді від використання зенітно-ракетних комплексів старого парку. Думаю, найближчим часом зенітно-ракетна бригада буде озброєна всіма новітніми комплексами, які будуть в Україні", – розказав він.
Нагадаємо, що зенітно-ракетний комплекс Avenger вже захищає повітряний простір України на півночі.