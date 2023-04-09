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Сирський показав відео з окопів 92-ї бригади

Воїни пересуваються по позиціях, залитих водою.

Сирський показав відео з окопів 92-ї бригади
Фото: Скрін з відео

Командувач східним угрупуванням ЗСУ Олександр Сирський показав відео, зняте в окопах бійців 92-ї бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

Відео Сирський оприлюднив у Телеграм.

Воїни в повному спорядженні пересуваються по позиціях, залитих водою, і грузнуть в болоті. 

"Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України в полі бою. Герої!" - йдеться у коментарі до ролика.

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Нагадаємо, що у боях за Бахмут росіяни залучають найбільш професійні підрозділи. Це не лише вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони.

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