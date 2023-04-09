Командувач східним угрупуванням ЗСУ Олександр Сирський показав відео, зняте в окопах бійців 92-ї бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

Відео Сирський оприлюднив у Телеграм.

Воїни в повному спорядженні пересуваються по позиціях, залитих водою, і грузнуть в болоті.

"Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України в полі бою. Герої!" - йдеться у коментарі до ролика.

Нагадаємо, що у боях за Бахмут росіяни залучають найбільш професійні підрозділи. Це не лише вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони.